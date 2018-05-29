FT: ЕС намерен урезать финансирование стран в центре и на востоке Европы на $35 млрд

Брюссель планирует сократить финансирование стран Центральной и Восточной Европы, в том числе Венгрии и Польши, на €30 млрд (почти $35 млрд) и перераспределить эти средства между Грецией, Италией и Испанией в период на 2021-2027 гг. Как передает Арменпресс, об этом сообщила во вторник газета Financial Times, в распоряжении которой оказался проект соответствующего документа сообщества.

Еврокомиссия пересматривает критерии распределения средств. В соответствии с новыми категориями станут учитываться безработица среди молодежи, уровень образования, иммиграция в период 2014-2017 гг. и объемы выброса углекислого газа в атмосферу. Предполагается также, что восточно- и центральноевропейские государства получили непропорционально большие выгоды после расширения ЕС в 2004 году.

В соответствии с инициативой Брюсселя, доля Польши в общем финансировании сокращается на 23% или на €19,5 млрд. В свою очередь финансирование Венгрии, Чехии, Эстонии и Литвы предполагается сократить на 24%. В то же время выделение средств Испании увеличится на 5% до €34 млрд, Греции - на 8% до €19,2 млрд и Италии - на 6,5% до €38,6 млрд.

Министр инвестиций и экономического развития Польши Ежи Квециньский, по данным издания, уже предупредил о том, что подобные сокращения будут "совершенно несправедливыми", и такая реакция свидетельствует о возможности дальнейшего роста напряженности между Востоком и Западом в ЕС.