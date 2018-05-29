СМИ: двое полицейских и прохожий убиты в результате перестрелки в Льеже

Двое полицейских и один прохожий убиты во вторник в результате перестрелки в центре бельгийского города Льеж. Еще двое правоохранителей получили ранения. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом сообщает газета Le Soir.

"Нападавший ликвидирован бойцами спецподразделения полиции по борьбе с бандитизмом", - сообщил бургомистр Льежа Вилли Демейр, который прибыл на место преступления. Он заявил, что "ситуация под контролем и ученики соседнего лицея находятся в безопасности".

По данным телеканала RTBF, инцидент произошел около 10:30 утра (11:30 мск). Неизвестный начал стрелять сначала в кафе на бульваре Аврой в центральной части города, затем взял в заложники женщину и укрылся в здании находящегося рядом лицея.

О судьбе заложницы пока не сообщается.

Расследование взял под контроль Федеральный антикризисный центр королевства, написал в своемTwitter глава МВД Ян Ямбон.





