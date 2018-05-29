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Сирия признала независимость Южной Осетии и Абхазии


Сирийская Арабская Республика и Республика Южная Осетия договорились о взаимном признании и установлении дипломатических отношений. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом говорится в коммюнике, опубликованном во вторник на сайте югоосетинского МИД.

"Республика Южная Осетия и Сирийская Арабская Республика <…> объявляют о взаимном признании и установлении дипломатических отношений между двумя странами на уровне посольств с даты опубликования настоящего коммюнике", - сказал он.

В свою очередь администрация президента Абхазии сообщила, что Сирия независимость республики. 


 

 




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