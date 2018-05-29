Германия будет поддерживать Иран, пока Тегеран соблюдает СВПД

Германия будет продолжать идти навстречу Ирану в вопросе о восстановлении экономики и хороших торговых отношениях до тех пор, пока Тегеран придерживается соглашения по атому. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас, выступая на Global Solutions Summit в германской столице.

"Мы будем продолжать прилагать усилия, чтобы выполнить надежды Ирана на восстановление экономики и хорошие торговые отношения до тех пор, пока Иран готов и сможет доказать, что он придерживается обязательств по атомному соглашению", — сказал Маас.

Он добавил, что соглашение по атому с Ираном является не только "важным элементов архитектуры нераспространения", оно играет "центральную роль в обеспечении стабильности всего региона на Ближнем Востоке".