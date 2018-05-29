Президент Армении Армен Саркисян считает важной необходимость возврата раненных военнослужащих к достойной жизни

Президент Армении Армен Саркисян 29-го мая побывал в Реабилитационном центре защитника Отечества, чтобы лично поздравить проходящих здесь период реконвалесценции раненных военнослужащих. Как передает «Арменпресс», президент Армении Армен Саркисян сказал, что считает важной необходимость возврата раненных военнослужащих к достойной жизни.

«Мы должны на государственном уровне обеспечить возможность возврата раненных военнослужащих-инвалидов к достойной жизни, а не то, чтобы они всю жизнь жили на пособия. Психология ожидания помощи должна быть изжита»,- сказал президент Армении Армен Саркисян, добавив, что обсудит вопрос с премьер-министром Армении.

«Человек, который наряду с реабилитацией состояния здоровья, получает и профессию, должен иметь преференции при поиске работы, это мировая практика. Представьте, если эти люди будут приглашены на работу и будут получать нормальную зарплату: они будут жить на нее, а не ждать пособий»,- сказал президент Армении Армен Саркисян. По его словам, есть еще и проблема с размером пособия, которого не хватает даже на одного человека.

Как сказал президент Армении Армен Саркисян, подобные реабилитационные центры должны быть открыты и в отдаленных районах.