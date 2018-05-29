Отсутствие председателя Национального Собрания Армении Ара Баблояна в Сардарапате – последствие досадного недоразумения: Никол Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что отсутствие председателя Национального Собрания Армении Ара Баблояна на празднование, посвящённое 100-летию Республики Армения и героических майских сражений, в мемориальном комплексе Сардарапатской битвы, является последствием досадного недоразумения. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал Никол Пашинян, отметив, что Баблоян был приглашен на это мероприятие.

На торжествах к 100-летию Первой Республики Армения в мемориальном комплексе Сардарапатской битвы 28 мая присутствовали президенты Армении и Арцаха, премьер-министр РА, Верховный патриарх и католикос всех армян Гарегин Второй, однако отсутствовал председатель Национального Собрания республики Ара Баблоян.

«Господин Баблоян был приглашен. Я считаю, что в связи с переходным периодом произошло некоторое недоразумение, что вызывает сожаление», – сказал Пашинян.

Коснувшись содержания вчерашних мероприятий, Пашинян указал, что некоторые проблемы были.

«Были неприемлемые вещи, недоразумения. Убежден, что в ближайшее время они будут устранены. Будьте уверены, что в нашей деятельности не будет каких бы то ни было элементов мелочности», – добавил Пашинян.

Заместитель руководителя Аппарата НС РА Арсен Бабаян отметил: «В предыдущие годы, НС РА, как одна из ветвей власти, по протоколу приглашалось на мероприятие в полном составе. В этом же году был избран иной подход. В качестве руководителей органов НС не были приглашены председатели Постоянных комиссий.

Не были приглашены вице-спикеры НС РА, и не был приглашен спикер парламента. А Ара Баблоян был приглашен лишь в числе всего 3 депутатов от фракции Республиканской партии Армении (РПА). Более того, Аппарат НС РА попытался уточнить протокол участия председателя НС РА, учитывая, что всегда официальная часть мероприятия проходила с участием президента, председателя НС и премьер-министра. Однако Аппарату НС РА сообщили, что в этом году спикера парламента не будет в указанной тройке. Таким образом, председатель НС РА Ара Баблоян считает, что в отношении отдельной ветви власти – законодательной – проявлено неравноценное отношение».

С 13-го апреля лидер оппозиционной парламентской фракции "Елк", глава партии "Гражданский договор" Никол Пашинян проводил в центре Еревана круглосуточные митинги против премьерства Сержа Саргсяна, которые с 16-го апреля вылились в общегородские акции гражданского неповиновения. Протесты сопровождаются столкновениями с силами правопорядка, в частности, на проспекте Баграмяна, блокировкой улиц и ключевых магистралей, а также зданий госучреждений. На митинге 17-го апреля Пашинян заявил о начале "бархатной" революции в стране. Акции сопровождаются задержаниями активистов со стороны сил правопорядка.

23-го апреля премьер-министр Армении Серж Саргсян заявил о своей отставке. В тот же день президент Армении Армен Саркисян принял отставку правительства. В ходе митинга 25 апреля Никол Пашинян был предложен в качестве кандидата в премьер-министры.

Фракция "Елк" выдвинула в понедельник Никола Пашиняна в качестве кандидата в премьер-министры. Блок "Царукян" заявил о полной поддержке кандидатуры Пашиняна.



28-го апреля вице-спикер Национального Собрания Армении, член исполнительного органа Республиканской партии Армении (РПА) Эдуард Шармазанов заявил, что РПА не выдвинет кандидата на выборах премьер-министра Армении. АРФ Дашнакцутюн приняла решение поддержать кандидатуру Никола Пашиняна на выборах.

НС Армении на специальном заседании во вторник не избрало лидера армянской оппозиции Никола Пашиняна на пост премьер-министра. За кандидатуру Пашиняна проголосовало 45 депутатов при необходимых 53 голосов.



Никол Пашинян объявил о выдвижении своей кандидатуре на пост премьер-министра 3 мая и прекращении мирных акций гражданского неповиновения по всей республике.

Пашинян отметил, что депутаты фракций «Выход», АРФ «Дашнакцутюн», блок «Царукян» поставят свои подписи, чтобы поддержать кандидатуру Пашиняна на пост премьер-министра.

НС Армении на особом заседании 8-го мая открытым голосованием избрало лидера фракции «Елк» Никола Пашиняна премьер-министром Армении. Как передает «Арменпресс», «за» проголосовали 59 депутатов, «против» - 42 депутатов.

Согласно Конституции Армении, после избрания премьер-министра, в течение 15 дней после назначения премьер-министра формируется правительство Армении. После своего назначения премьер-министр в течение 5 дней предлагает президенту Армении кандидатуры вице-премьеров и министров. В течение 20 дней после формирования правительства премьер-министр представляет НС Армении программу правительства Армении. НС Армении дает одобрение программе правительства Армении в течение 7 дней, большинством голосов от общего числа депутатов. Если НС Армении не одобряет программу правительства Армении и не избирает нового премьер-министра, НС Армении распускается силою закона. Если НС Армении избирает премьер-министра, но не одобряет программу правительства Армении, НС Армении распускается силою закона.