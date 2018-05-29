Отсутствие председателя Национального Собрания Армении Ара Баблояна в Сардарапате – последствие досадного недоразумения: Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что отсутствие председателя Национального Собрания Армении Ара Баблояна на празднование, посвящённое 100-летию Республики Армения и героических майских сражений, в мемориальном комплексе Сардарапатской битвы, является последствием досадного недоразумения. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал Никол Пашинян, отметив, что Баблоян был приглашен на это мероприятие.
На торжествах к 100-летию Первой Республики Армения в мемориальном комплексе Сардарапатской битвы 28 мая присутствовали президенты Армении и Арцаха, премьер-министр РА, Верховный патриарх и католикос всех армян Гарегин Второй, однако отсутствовал председатель Национального Собрания республики Ара Баблоян.
«Господин Баблоян был приглашен. Я считаю, что в связи с переходным периодом произошло некоторое недоразумение, что вызывает сожаление», – сказал Пашинян.
Коснувшись содержания вчерашних мероприятий, Пашинян указал, что некоторые проблемы были.
«Были неприемлемые вещи, недоразумения. Убежден, что в ближайшее время они будут устранены. Будьте уверены, что в нашей деятельности не будет каких бы то ни было элементов мелочности», – добавил Пашинян.
Заместитель руководителя Аппарата НС РА Арсен Бабаян отметил: «В предыдущие годы, НС РА, как одна из ветвей власти, по протоколу приглашалось на мероприятие в полном составе. В этом же году был избран иной подход. В качестве руководителей органов НС не были приглашены председатели Постоянных комиссий.
Не были приглашены вице-спикеры НС РА, и не был приглашен спикер парламента. А Ара Баблоян был приглашен лишь в числе всего 3 депутатов от фракции Республиканской партии Армении (РПА). Более того, Аппарат НС РА попытался уточнить протокол участия председателя НС РА, учитывая, что всегда официальная часть мероприятия проходила с участием президента, председателя НС и премьер-министра. Однако Аппарату НС РА сообщили, что в этом году спикера парламента не будет в указанной тройке. Таким образом, председатель НС РА Ара Баблоян считает, что в отношении отдельной ветви власти – законодательной – проявлено неравноценное отношение».
С 13-го апреля лидер оппозиционной парламентской фракции "Елк", глава партии "Гражданский договор" Никол Пашинян проводил в центре Еревана круглосуточные митинги против премьерства Сержа Саргсяна, которые с 16-го апреля вылились в общегородские акции гражданского неповиновения. Протесты сопровождаются столкновениями с силами правопорядка, в частности, на проспекте Баграмяна, блокировкой улиц и ключевых магистралей, а также зданий госучреждений. На митинге 17-го апреля Пашинян заявил о начале "бархатной" революции в стране. Акции сопровождаются задержаниями активистов со стороны сил правопорядка.
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