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Правительство РФ одобрило соглашение о рынке интеллектуальной собственности СНГ


Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение об одобрении правительством РФ проекта соглашения о формировании и развитии рынка интеллектуальной собственности государств СНГ. Как передает Арменпресс, об этом сообщает сайт кабинета министров.

"Подписанным распоряжением правительства Российской Федерации одобрен проект соглашения о формировании и развитии рынка интеллектуальной собственности государств - участников Содружества Независимых Государств", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что проект соглашения был одобрен решением Экономического совета СНГ 2 марта 2018 года.

 

 




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