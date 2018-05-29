Правительство РФ одобрило соглашение о рынке интеллектуальной собственности СНГ

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение об одобрении правительством РФ проекта соглашения о формировании и развитии рынка интеллектуальной собственности государств СНГ. Как передает Арменпресс, об этом сообщает сайт кабинета министров.

"Подписанным распоряжением правительства Российской Федерации одобрен проект соглашения о формировании и развитии рынка интеллектуальной собственности государств - участников Содружества Независимых Государств", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что проект соглашения был одобрен решением Экономического совета СНГ 2 марта 2018 года.