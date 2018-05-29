СМИ: США требуют вывоза за пределы КНДР до 20 имеющихся у нее ядерных боеголовок

США на проходящих сейчас консультациях с КНДР добиваются ее согласия на вывоз в ближайшее время в Соединенные Штаты до 20 имеющихся у Пхеньяна ядерных боеголовок. Как передает Арменпресс, об этом сообщает во вторник газета The Japan Times со ссылкой на источники в американской администрации. Речь, по их данным, идет также о вывозе в США определенного количества баллистических ракет.

Это рассматривается как необходимый шаг в сторону полной ликвидации ракетно-ядерного потенциала КНДР в проверяемой и необратимой форме.

17 мая японская газета Asahi также сообщила, что США на переговорах с КНДР требуют, чтобы Пхеньян в течение полугода вывез за пределы страны по крайней мере часть имеющихся у него ядерных боеголовок, радиоактивных материалов и межконтинентальных баллистических ракет.

По информации Asahi, помимо ядерных боеголовок, КНДР имеет свыше 50 кг оружейного плутония и несколько сотен килограммов высокообогащенного урана.

Вашингтон и Пхеньян ведут сейчас подготовку к запланированной ориентировочно на 12 июня встрече в Сингапуре президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. Это будет первый в истории саммит такого рода.





