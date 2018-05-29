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СМИ: в Индии более 30 человек погибли из-за грозовых ливней


По меньшей мере 33 человека погибли в понедельник в Индии в результате гроз, сопровождавшихся ливнями и сильным ветром. Как передает Арменпресс, об этом сообщает издание India Today.

По данным издания, грозы унесли жизни девяти человек в индийском штате Уттар-Прадеш, 12 человек в штате Джаркханд и 12 в штате Бихар.

Телеканал India TV сообщает, что в результате непогоды также пострадали 28 человек.

 

 




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