Председатель КГД Армении Давид Ананян – о коррупционном скандале вокруг «Норфолк Консалтинг»

Председатель КГД Армении Давид Ананян думает, что таможенный декларант, посредническая компания «Норфолк Консалтинг», оказавшаяся в центре расследования СНБ, своей деятельностью создала более прозрачную среду.

Как передает «Арменпресс», тем не менее, он воздержался от оценок – скрывала ли налоги данная компания или нет. «Сейчас я не скажу - скрывала ли налоги данная компания или нет. Была предъявлена налоговая декларация, мы ее приостановили, продолжим ее изучение после действий СНБ, возможно, в рамках их действий. Я воздержался бы от оценок – скрывала ли налоги данная компания или нет.все выяснит следствие»,- сказал новый председатель КГД Армении Давид Ананян.

Председатель КГД Армении Давид Ананян сказал, что посредническая компания «Норфолк Консалтинг» впервые попыталась ввести документирование и сортировку грузов, проходящих растаможку в килограммах, и подобная документация стала обоснованием, принимаемым как подтверждение приобретения товаров, облагаемых налогом на оборот.

Председатель КГД Армении Давид Ананян сказал, что раньше было около 8-9 компаний-перевозчиков, которые занимались и растаможкой грузов, и он думает, что таможенный декларант, посредническая компания «Норфолк Консалтинг», оказавшаяся в центре расследования СНБ, своей деятельностью попыталась отделить перевозки от растаможки. По его мнению, возможно, что было бы правильнее, если бы такой деятельностью занимались ЗАО – с государственным участием. По его словам, в любом случае, деятельность «Норфолк Консалтинг» была направлена на прояснение коррупционных, мутных схем, которые шли из прошлого.

Служба национальной безопасности Армении в рамках своей деятельности, направленной на борьбу с коррупцией и экономическими преступлениями, выявила преступную схему. Крупная компания действующая в Армении злонамеренно избегала выплаты налогов, сборов и других обязательных выплат в особо крупных размерах. В частности, СНБ выяснила, что представители компании ООО «Норфолк Консалтинг» часто не декларировали и не проводили должным образом через таможню импортируемые в республику товары, тем самым уменьшая суммы, причитающиеся государству, а также создавали неравные конкурентные условия для граждан, которые ввозили те же товары, однако не при участии данной компании.

В результате экспертного предварительного анализа было подсчитано, что с 1 августа 2017 года по 1 мая 2018 года компания «Норфолк Консалтинг» через представителей грузоперевозочных компаний получила наличные в размере 37,6 млн. долларов, из которых 26,4 млн.долларов были ввезены в Армению через таможенное оформление товаров и 11,2 млн. долларов за счет услуг, оказанных хозяйствующими субъектами. В результате неясного отражения вышеуказанных сумм в налоговых документах, компания не выплатила в государственный бюджет порядка 7 млн, долларов, что равно 3,3 млрд. драмам.

По факту в следственном отделе СНБ возбуждено уголовное дело. Генеральный директор компании ООО «Норфолк Консалтинг» Армен Унанян и еще трое ответственных сотрудников компании были арестованы по подозрению в совершении преступления по статье 205-ой части 2-ой Уголовного кодекса. Два бывших вице заместителя председателя Комитета государственных доходов были приглашены для допроса в качестве свидетелей по уголовному делу.

Предварительное следствие продолжается. Принимаются меры для выяснения всех обстоятельств дела, а также для выявления других лиц и компенсации нанесенного ущерба.