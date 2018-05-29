Время в Ереване: 11:07:36,   29 Май

СМИ: сбежавшая из Таиланда экс-премьер получила десятилетнюю визу в Великобритании


Занимавшая пост премьер-министра Таиланда с 2011-го по 2014 год Йинглак Чинават, приговоренная заочно к пяти годам тюрьмы, получила десятилетнюю визу в Великобритании. Как передает Арменпресс, об этом в понедельник вечером сообщила таиландская служба Би-би-си, ссылаясь на информированные источники.

Согласно полученным данным, Чинават может "свободно въезжать и покидать Великобританию, но каждое пребывание на территории королевства не должно превышать шести месяцев".

Официальный представитель МИД Таиланда Бусади Сантипитакс сообщила журналистам, что официальный Лондон не уведомлял Бангкок о подобном решении. "Мы узнали об этом из новостей, собственной информацией по этому вопросу не располагаем", - сказала Сантипитакс.

 

 

 




Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации