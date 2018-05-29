СМИ: сбежавшая из Таиланда экс-премьер получила десятилетнюю визу в Великобритании

Занимавшая пост премьер-министра Таиланда с 2011-го по 2014 год Йинглак Чинават, приговоренная заочно к пяти годам тюрьмы, получила десятилетнюю визу в Великобритании. Как передает Арменпресс, об этом в понедельник вечером сообщила таиландская служба Би-би-си, ссылаясь на информированные источники.

Согласно полученным данным, Чинават может "свободно въезжать и покидать Великобританию, но каждое пребывание на территории королевства не должно превышать шести месяцев".

Официальный представитель МИД Таиланда Бусади Сантипитакс сообщила журналистам, что официальный Лондон не уведомлял Бангкок о подобном решении. "Мы узнали об этом из новостей, собственной информацией по этому вопросу не располагаем", - сказала Сантипитакс.