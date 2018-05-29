Иметь действенные системы, прозрачное поле, довести тень до нуля: приоритеты нового председателя КГД

Налоговое администрирование, достигнутое в результате системных реформ, не будет субъективным. Об этом в беседе с «Арменпресс» сказал новый председатель КГД Армении Давид Ананян.

-Г-н Ананян, в результате последних изменений, в налоговом и таможенном поле применяются новые подходы. Есть ли отклик бизнеса на это?

-Мы получаем положительные сигналы. Оданко, это пока не связано с результатами системных реформ: пока это является результатом всенародного пробуждения, заявлений и гарантий высшего руководства.

Мы можем, таким образом, констатировать, что регистрируемые сегодня показатели не являются сисыемными, они являются результатом всенародного пробуждения.

-Говорится об ускорении налогового, таможенного обслуживания, об исключении сделок, достигнутых в обход закона. Есть ли такие тенденции?

-Да, как я и сказал, есть определенные сдвиги в сфере уплаты налогов, налогоплательщики стали осторожнее. Осторожнее и бережнее – в силу эмоционального подъема, работают сотрудники налоговых и таможенных служб.

-Каковы, по вашему, приоритеты вашего ведомства на данном этапе?

-Первоочередная задача – перевести эмоциональный подъем в системные изменения. Мы должны иметь действенные системы, прозрачное поле, довести тень до нуля или близко к нему. Самое важное – чтобы все это стали результатом системных реформ. Это не должно быть персонифицированным явлением, скажем, если не будет Давида Ананяна, система должна действовать по прежнему, будучи здоровой и прозрачной.

-Бизнес часто недоволе тем, что сотрудники налогой службы - по поводу и без оного, пытаются найти какие-то нарушения и оштрафовать. Изменится ли эта политика?

-Прежде всего, оценки бизнеса также могут быть необъективными. Однако я могу гарантировать, что системные реформы приведут к отсутствию субъективных подходов. Не думаю, что представители бизнеса будут от этого счастливы, принимая налоговых инспекторов, поскольку, обычно, люди не особенно рады налогообложению: в любом случае, субъективизма не будет.

-В свое время много говорилось о том, что малый бизнес следует оставить в покое. Каковы, по вашему, должны быть подходы в этом вопросе?

-Мы должны быть бережнее к малому бизнесу. Админитративные системы должны действовать автоматически, на основе оценки рисков. Нужно уменьшить роль человеческого фактора. Система должна оценивать риски тех налогоплательщиков, которые не проявляют ответственного подхода.

Что касается малого бизнеса, то надо оставить его в покое, мы должны быть бережнее к малому бизнесу, применять административные механизмы целенаправленно и эффективно.

Анна Гзирян