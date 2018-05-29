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7.5% рост ВВП является результатом сдвигов на мировом рынке, положительных ожиданий: выполнение бюджета. Прямой эфир


В прошлом году 7.5% рост ВВП в Армении является результатом сдвигов на мировом рынке, положительных ожиданий на внутреннем рынке.  Как передает «Арменпресс», на совместном заседании комиссий в НС Армении показатели выполнения бюджета за 2017 год представил министр финансов Армении Атом Джанджугазян. «Рост был обусловлен превышением прогнозируемого экономического роста в партнерских странах, в частности, в РФ, ростом цен на металлы на миривим рынке, увеличением трансфертов из РФ, положительными ожиданиями у субъектов, ростом кредитования»,-  сказал министр финансов Армении Атом Джанджугазян. 

По его словам, в структуре экономического роста 5.1% были обеспечены ростом в сфере услуг,1.8% - промышленности, 0.2% - строительства, в то же время отрицательное воздействие в размере 0.6% оказала отрасль сельского хозяйства.

По поводу запланированных и реальных показателей доходов, расходов и дефицита бюджета он сказал, что  запланированы были доходы в размере 1 трлн 210 млрд драмов, по уточненному плану - 1 трлн 320 млрд драмов, фактически же было выполнено 1 трлн 237  млрд драмов. Запланированы были расходы в размере 1 трлн 360 млрд драмов, по уточненному плану - 1 трлн 561 млрд драмов, фактически же было выполнено 1 трлн 504  млрд драмов. Запланирован был дефицит бюджета в размере 150  млрд драмов, по уточненному плану - 240 млрд драмов, фактически же дефицит бюджета составил 267 млрд драмов.


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