Премия памяти Астрид Линдгрен вручена американской писательнице

Американская писательница Жаклин Вудсон получила в понедельник Международную премию памяти Астрид Линдгрен, которую вручают за достижения в области литературы для детей и подростков, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Торжественная церемония состоялась в Стокгольмской филармонии. Награду лауреат получила из рук кронпринцессы Виктории.

Жюри премии отмечает, что Вудсон "позволяет нам встретить молодых людей, которые изо всех сил пытаются справиться с их уязвимостью и найти место, где можно начать свою жизнь".

Самые известные произведения Вудсон - "Мальчики чуда" (Miracle"s boys - рассказ о 22-летнем юноше, который после смерти матери вынужден заботиться о двух своих братьях-подростках) и "Перья" (Feathers - повесть, действие которой происходит в 70-е годы в городке с афроамериканским населением, куда однажды приезжает белый мальчик), а также автобиографический роман "Мечты темнокожей девушки" (Brown Girl Dreaming).

Премия Астрид Линдгрен была учреждена правительством Швеции после смерти писательницы в январе 2002 года. Сумма денежного вознаграждения составляет 5 млн шведских крон (около $610 тыс.).