В Тбилиси ожидают от предстоящего саммита НАТО принятия конкретных решений по Грузии

Грузия имеет все основания для вступления в НАТО и рассчитывает на принятие конкретных решений на предстоящем саммите альянса летом в Брюсселе. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Грузия Online, об этом заявил министр обороны Грузии Леван Изория.



"В рамках предстоящего саммита мы ожидаем в декларативной форме признания наших успехов и поддержки на пути интеграции Грузии в НАТО", - сказал министр в понедельник журналистам, комментируя заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что Грузия имеет все необходимые инструменты для вступления в альянс.



"Мы сделали принципиальные шаги, чтобы стандарты НАТО стали реальностью в Грузии. Это уже состоявшийся факт, так что есть все основания, чтобы Грузия стала членом НАТО", - сказал Л.Изория.