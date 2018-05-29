Время в Ереване: 11:07:36,   29 Май

В Тбилиси ожидают от предстоящего саммита НАТО принятия конкретных решений по Грузии


Грузия имеет все основания для вступления в НАТО и рассчитывает на принятие конкретных решений на предстоящем саммите альянса летом в Брюсселе. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Грузия Online, об этом заявил министр обороны Грузии Леван Изория.

"В рамках предстоящего саммита мы ожидаем в декларативной форме признания наших успехов и поддержки на пути интеграции Грузии в НАТО", - сказал министр в понедельник журналистам, комментируя заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что Грузия имеет все необходимые инструменты для вступления в альянс.

"Мы сделали принципиальные шаги, чтобы стандарты НАТО стали реальностью в Грузии. Это уже состоявшийся факт, так что есть все основания, чтобы Грузия стала членом НАТО", - сказал Л.Изория.

 

 




Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации