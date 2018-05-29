Председатель НС Армении Ара Баблоян поздравил с Днем миротворца

Председатель НС Армении Ара Баблоян направил поздравительное послание в связи с Днем миротворца. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью НС Армении. В поздравлении сказано:

“Дорогие миротворцы,

от имени парламента РА и своего лично передаю поздравления в связи с Международным днем миротворца и желаю безопасной службы и счастливого возвращения.

Вы осуществляете трудную и благодарную миссию вдали от Армении и в составе многонациональных сил вносите святой долг в восстановление мира на планете. Мы гордимся вашей добросовестной и беззаветной службой и ее высокой оценкой.

Каждое мирное или полное опасностей утро в Косово, Афганистане и Ливане мы вместе с вашими родными одинаково переживаем радость и беспокойство.

Да хранит Господь вас и всех миротворцев!”.