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Председатель НС Армении Ара Баблоян поздравил с Днем миротворца


Председатель НС Армении Ара Баблоян направил  поздравительное послание в связи  с Днем миротворца. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью НС Армении. В поздравлении сказано:

“Дорогие миротворцы,

от имени парламента РА и своего лично передаю поздравления в связи с Международным днем миротворца и желаю безопасной службы и счастливого возвращения.     

Вы осуществляете трудную и благодарную миссию вдали от Армении и в составе многонациональных сил вносите святой долг в восстановление мира на планете. Мы гордимся вашей добросовестной и беззаветной службой и ее высокой оценкой.

Каждое мирное или полное опасностей утро в Косово, Афганистане и Ливане мы вместе с вашими родными одинаково переживаем радость и беспокойство.

Да хранит Господь вас и всех миротворцев!”.


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