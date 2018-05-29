На дороге Чамбарак-Ваан перевернулся автомобиль: есть жертва

29-го мая служба спасателей получила сигнал о том, что на дороге Чамбарак-Ваан перевернулся автомобиль, есть пострадавший. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

На место выехали спасатели. Выяснилось, что машина марки «Opel Vectra», за рулем которой находился Н. Дж., на дороге от села города Чамбарак к селу Ваан, вылетела с проезжей части, столкнулась с земляной насыпью, перевернулась несколько раз.В результате ДТП водитель погиб на месте.