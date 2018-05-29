AP: дочь Трампа зарегистрировала в КНР 13 торговых марок для своего бренда

Дочь президента США Дональда Трампа Иванка за последние три месяца зарегистрировала в Китае более 10 новых торговых марок для своего бренда. Как передает Арменпресс, об этом сообщило в понедельник агентство Associated Press (AP).

Согласно его данным, власти КНР с марта текущего года одобрили регистрацию 13 торговых марок бренда дочери американского лидера, который носит ее имя. Еще восемь торговых марок прошли регистрацию в предварительном порядке и, как ожидается, получат окончательное одобрение в течение трех месяцев. Речь идет о самой разной продукции, которую продает бренд Иванки Трамп - от духов, косметических принадлежностей и текстиля до мебели, книг и нескольких сортов кофе и шоколада.Бренд также выпускает собственные коллекции ювелирных украшений, обуви и аксессуаров.

По данным агентства, всего бренд Иванки Трамп зарегистрировал в Китае более 35 торговых марок, еще 25 запросов находятся на рассмотрении.