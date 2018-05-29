В Канаде посетителей театрального фестиваля эвакуировали из-за угрозы взрыва

Полиция эвакуировала более 1,8 тыс. человек из здания театра Festival в городе Стрэтфорд (провинция Онтарио), где люди собрались на открытие местного ежегодного театрального фестиваля. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом в понедельник сообщил телеканал CTV.

Стражи порядка незадолго до официального открытия мероприятия получили телефонный звонок от неизвестного, который сообщил, что в одном из двух зданий, где проходит фестиваль, находится взрывное устройство. Людей вывели из помещений расположенных здесь театров Festival и Avon в безопасное место, никто не пострадал. Сколько человек находились в здании Avon, не уточняется.

В настоящее время на месте работают сотрудники правоохранительных органов, в том числе кинологи с собаками. Территория вокруг места проведения фестиваля оцеплена.

Стрэтфордский театральный фестиваль проводится с 1952 года. В понедельник его должна была открывать постановка пьесы Шекспира "Буря".



