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Ураган "Альберто" привел к двум жертвам в США


Два человека погибли в результате субтропического урагана "Альберто", который обрушился на южное побережье США. Как сообщает NBC, жертвами стали телеведущий Майк Маккормик и фотограф Аарон Смельцер, которые работали на региональном канале WYFF.

Погибшие находились в в округе Полк, штат Северная Каролина, где делали репортаж об урагане, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Субтропический шторм "Альберто" обрушился в понедельник на побережье Флориды, максимальная скорость ветра составляет около 72 километров в час, шторм сопровождается сильными ливнями и наводнениями.

Ранее власти трех американских штатов — Алабамы, Флориды и Миссисипи — ввели из-за надвигающегося шторма режим ЧС.




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