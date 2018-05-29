Два человека погибли в результате субтропического урагана "Альберто", который обрушился на южное побережье США. Как сообщает NBC, жертвами стали телеведущий Майк Маккормик и фотограф Аарон Смельцер, которые работали на региональном канале WYFF.

WYFF News 4 anchor Mike McCormick and WYFF News 4 photojournalist Aaron Smeltzer died Monday when a tree fell on their SUV. https://t.co/VZZKA6K6qq All of us at WYFF News 4 are grieving. We are a family. pic.twitter.com/IQmZ6prUIH — WYFF News 4 (@wyffnews4) 28 мая 2018 г.

Погибшие находились в в округе Полк, штат Северная Каролина, где делали репортаж об урагане, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Субтропический шторм "Альберто" обрушился в понедельник на побережье Флориды, максимальная скорость ветра составляет около 72 километров в час, шторм сопровождается сильными ливнями и наводнениями.

Ранее власти трех американских штатов — Алабамы, Флориды и Миссисипи — ввели из-за надвигающегося шторма режим ЧС.