Защитник прав человека Армении Арман Татоян 28-го мая встретился в Страссбурге с Генеральным секретарем Совета Европы Тьорборном Ягландом. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба Защитника прав человека Армении.

В ходе встречи обсуждались действия офиса Защитника прав человека Армении во время известных событий в апреле-мае сего года. В частности, действия офиса Защитника прав человека Армении по части прав участников митингов, жалоб на действия полиции и пр.

Генеральный секретарь Совета Европы высоко оценил работу Защитника прав человека Армении в этот период и сказал, что она имела важное значение с позиций защиты и гарантий прав граждан.

Защитник прав человека Армении Арман Татоян поблагодарил Генерального секретаря Совета Европы Тьорборна Ягланда за столь высокуюоценку и сказал, что в эти дни очень важна была позиция Генерального секретаря Совета Европы в целях обеспечения защиты и гарантий прав граждан Армении и обеспечения верховенства права.

В ходе встречи обсуждались также вопросы участия Защитника прав человека Армении в программах, осуществляемых Советом Европы.

Стороны обсудили приоритеты в области защиты прав человека и необходимость в дальнейшем углублении сотрудничества в этой области.