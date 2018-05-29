США решили не расширять санкции против КНДР

Белый дом принял решение отложить введение новых санкций в отношении Северной Кореи на фоне продолжающихся переговоров по вероятной встрече президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. Как передает Арменпресс, об этом сообщает в понедельник газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Белый дом был готов объявить о новых санкциях уже во вторник, но в понедельник отказался от таких мер на неопределенный срок, отмечает один из собеседников газеты.

Минфин США, по данным источников The Wall Street Journal, подготовил пакет санкций, направленных против порядка 30 лиц. В список входили, в частности, российские и китайские организации, пишет газета.