25 ракет запустили радикалы из сектора Газа по югу Израиля

Радикалы из сектора Газа запустили не менее 25 ракет и снарядов по южным районам Израиля утром во вторник. Как передает Арменпресс, об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

"Залп из 25 ракет и снарядов был сделан по нескольким районам на израильской территории сегодня утром, - указали военные. - Большая часть из них была перехвачена системой ПВО "Железный купол".

Военные добавили, что "на настоящий момент нет специальных инструкций для жителей районов, прилегающих к сектору Газа". "Они (жители приграничных районов - прим. ТАСС) должны выполнять распоряжения Службы тыла", - добавили военные.

Ранее во вторник армейская пресс-служба сообщила, что сирены воздушной тревоги были активированы в расположенных близ сектора Газа районах на юге Израиля. "В региональных советах Эшколь, Шаар Ха-Негев и Сдот-Негев были активированы сирены воздушной тревоги", - указали в ведомстве.

По данным газеты The Times of Israel, в результате ракетного обстрела пострадавших нет. Жителям этих районов предписано находиться в бомбоубежищах. Газета The Jerusalem Post сообщает, что Израиль уже нанес удары в ответ на ракетный обстрел по целям ХАМАС в секторе Газа. Военные пока не подтверждают эту информацию.