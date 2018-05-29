Европейские индексы - 28-05-18

МОСКВА, 29 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 28 мая:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.58% и составил 12863.46 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.61% и составил 5508.93 пункта, британский FTSE не изменился и опять составил 7730.28 пункта, а российский RTSI снизился на 0.23% и составил 1167.21 пункта.