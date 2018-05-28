Премьер-министр Армении принял министра иностранных дел Франции

Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял министра иностранных дел Франции Жан-Ива Ле Дриана.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, премьер-министр высоко оценил текущий уровень армяно-французских отношений и подчеркнул обоюдно теплые отношения между двумя странами.

Никол Пашинян отметил, что для него будет большая честь встретиться в Ереване осенью с президентом Франции Эммануэлем Макроном, который прибудет в Армению с государственным визитом и примет участие в 17-м саммите Франкофонии. Премьер-министр добавил, что подготовка к этому важному событию находится в центре его внимания.

“Я убежден, что диалог между нашими странами, в том числе между правительствами, парламентами и органами местного самоуправления, будет поддерживаться с той же интенсивностью. Участие французского бизнеса в нашей стране не находится на желаемом уровне. Сегодня есть все предпосылки и условия для доведения торгово-экономических связей до уровня политических отношений”, - сказал Никол Пашинян.

Глава правительства поблагодарил Францию за вклад в международное признание Геноцида армян и четкую позицию по этому вопросу. Премьер-министр высоко оценил роль Франции как сопредседателя Минской группы ОБСЕ в переговорном процессе по нагорно-карабахскому конфликту. Никол Пашинян подтвердил готовность Армении продолжить переговорный процесс в конструктивной атмосфере.

Жан-Ив Ле Дриан поздравил Никола Пашиняна с избранием на пост премьер-министра, а также с 100-летием Первой Республики Армения.

«Армяно-французская дружба имеет многовековую историю. Франция готова продолжать оказывать поддержку Армении и армянскому народу, наша страна всегда будет с вами, и Эммануэль Макрон лично подтвердит это во время своего визита в Армению»,- сказал министр иностранных дел Франции.

Он выразил уверенность в том, что саммит Франкофонии в Ереване пройдет на высоком уровне и отметил важность проведения экономического форума, особенно в контексте конкретных сфер.

Жан-Ив Ле Дриан выразил уверенность, что улучшение предпринимательской среды в Армении придаст новый импульс экономическому сотрудничеству между двумя странами. Коснувшись нагорно-карабахского конфликта, он подчеркнул, что Франция осознает уровень своей ответственности в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ.

Министр иностранных дел Франции подчеркнул, что проблема Нагорного Карабаха должна быть решана исключительно путем мирных переговоров, добавив, что любое насилие или применение силы не может быть рассмотрено в качестве возможности разрешения конфликта.

Никол Пашинян и Жан-Ив Ле Дриан обсудили развитие сотрудничества Армения-ЕС и ратификацию Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-ЕС как можно скорее со стороны членов ЕС, а также посчитали необходимым начало переговоров о либерализации визового режима

Собеседники выразили удовлетворение двусторонним сотрудничеством в области образования и культуры и затронули вопросы, связанные с проведением новых парламентских выборов в Армении и возможностью внесения изменений в Избирательный кодекс.