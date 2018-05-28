Секретарь Совета безопасности Армении представил подробности встречи с секретарем Совета безопасности России

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян представил подробности встречи с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым в рамках очередного заседания Комитета секретарей Совета безопасности ОДКБ в Астане. Как сообщает Арменпресс, Армен Григорян подчеркнул, что в основном обсуждались армяно-российские отношения, хорошие аспекты отношений и вопросы их развития.

«Визит в Астану был скорее ознакомительным и для меня, и для них. Мы больше говорили об общих темах, мы не говорили о существующих проблемах», - сказал Григорян.

На вопрос, был ли на встрече с российским коллегой поднят вопрос о продаже оружия Азербайджану, Армен Григорян дал отрицательный ответ, подчеркнув, что это был его первый визит, который был более ознакомительным. Он отметил, что в будущем он намерен поднять этот вопрос.

24 мая в Астане состоялось очередное заседание Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ, в ходе которого были обсуждены различные вызовы и угрозы, оказывающие негативное воздействие на ситуацию в регионах коллективной безопасности, а также пути противодействия этим вызовам и угрозам.

В своей речи секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян кратко представил политические события, произошедшие в Армении в последний период, выразив удовлетворение в связи со сбалансированной позицией партнëров по ОДКБ в отношении указанных событий. А.Григорян подтвердил, что Армения твëрдо намерена работать в направлении повышения эффективности сотрудничества в рамках ОДКБ.