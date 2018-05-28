Вопрос о признании Геноцида армян снят с повестки Кнессета Израиля

По состоянию на 28 мая, вопрос проведения голосования по законопроекту о признании Геноцида армян не включен в повестку дня парламента Израиля. Как сообщает Арменпресс, об этом пишет Jerusalem Post.

Отмечается, что председатель Кнессета Юлий Эдельштейн снял вопрос с повестки дня. Его пресс-секретарь, комментируя произошедшее, отметил, что спикер Кнессета сделал этот шаг, беспокоясь о том, что неясно, поддержат ли большинство законопроект или нет.

Издание напоминает, что в последние годы Юлий Эдельштейн неоднократно выражал поддержку признанию Геноцида армян и сделал то же самое на прошлой неделе.

По предложению депутата Кнессета Тамар Зангберг, законопроект о признании Геноцида армян в парламенте Израиля планировалось обсудить 30 мая. Зангберг, в свою очередь, обвинила Эдельштейна в том, что он ставит политику выше морали. Она отметила, что признание Геноцида будет правильным шагом, но некоторые люди ставят политику выше. «Кнессет должен выполнить свое обещание, это вопрос исторической справедливости», - сказала депутат.