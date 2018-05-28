Давид Тоноян обещает повысить боеготовность армии, изменить менталитет Вооруженных Сил
Министр обороны Армении Давид Тоноян обещает усилить и повысить боеготовность армии, изменить менталитет Вооруженных Сил, снизить коррупционные риски.
Как сообщает Арменпресс, министр обороны сделал такое заявление, отвечая на вопрос, какими будут его первые шаги на посту министра обороны.
«Я усилю боеготовность армии, изменю менталитет вооруженных сил, уменьшу все коррупционные риски», - сказал он.
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