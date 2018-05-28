Новый выпуск российского журнала «Code de Vino» полностью посвящен древнейшей традиции вина Армении. Как сообщает Арменпресс, 27 мая в Ереване состоялась презентация журнала, на обложке которого оказался “винный президент Армении” Ваге Кушгерян.

Кушгеярн отметил важное значение проведенной журналистами российского журнала обширной работы, отметив, что представлена деятельность не только уже состоявшихся винодельческих компаний, но и виноделов, которые производят вино в домашних условиях.

По словам издателя “Code de Vino” Олега Черне, Армения является первой страной, которой посвящен весь выпуск журнала. «Здесь вино очень естественно, важно не терять натуральность вина и ценить вкус армянских эксклюзивных вин», - сказал издатель журнала, добавив, что Армения удивила их настолько, насколько удивляют археологические раскопки.

«Для тех, кто только знакомится с армянскими винами, откровением становится почти все, начиная от древних сортов винограда, растущих только здесь и не затронутых филлоксерой, и заканчивая собственно качеством лучших вин страны, исполненных в традиционном стиле с современной элегантностью. В этом большой секрет Армении – она и очень старая, и очень молодая, сильная страна, готовая создать что-то новое и качественное с опорой на традицию. Говорят, что в Армению можно однажды приехать, но уехать из нее уже нельзя - частица вашей любви непременно останется здесь, среди этой удивительной красоты», - говорит редактор журнала.

Журнал, опубликованный в 10 000 экземплярах, недоступен для продажи, будет распространяться по-разному среди всех заинтересованных групп. В электронном виде также доступна английская версия журнала.