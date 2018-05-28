Президент Республики Армения принял министра иностранных дел Франции

Президент Республики Армения Армен Саркисян принял министра иностранных дел Франции Жан-Ива Ле Дриана, который находится в Ереване с региональным визитом

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, приветствуя гостя, с которым он встретился в Тбилиси два дня назад, президент Армении отметил, что данный визит в дни празднования 100-летия Первой Республики Армения символизирует непрерывный характер армяно-французских отношений и продолжающееся тесное сотрудничество двух стран.

Министр Жан-Ив Ле Дриан передал президенту приветствия и наилучшие пожелания президента Франции Эммануэля Макрона, который в октябре совершит государственный визит в Армению. Он высоко оценил мирный характер радикальных перемен в Армении и балансирующую личную роль президента в этом деле. Минситр заверил, что в условиях современной международной ситуации Франция всегда была и будет на стороне Армении.

Выразив удовлетворение в связи с динамично развивающимся армяно-французским сотрудничеством, собеседники коснулись организации саммита Франкофонии, который пройдет в Ереване, в частности, отметили важность запланированного в рамках саммита экономического форума.

В ходе беседы была подчеркнута ключевая роль Армении в качестве моста между ЕС и ЕАЭС, открывающая новые возможности для иностранных бизнесменов и инвесторов.

Собеседники также обменялись мнениями по процессу урегулирования нагорно-карабахского конфликта.