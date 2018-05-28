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Депутаты-армяне встретились с кандидатом в премьеры Ливана: они потребовали два министерских портфеля для армянской общины


Действующий премьер-министр и кандидат в премьер-министры Ливана Саад Харири встретился с армянскими депутатами Акопом Багратуни, Акопом Терзяном и Александром Матосяном. Как сообщает Арменпресс, об этом сообщает Ливанское национальное информационное агентство.

После встречи Багратуни отметил, что армянские парламентарии потребовали сформировать новое правительство, в котором будет 32 министра. В том числе, двое из министров должны быть из армянской общины.




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