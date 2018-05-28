Военнослужащие российской военной базы в Армении приняли участие в военном параде, посвященном 100-летию победы в Сардарапатском сражении

Военнослужащие российской военной базы в Армении впервые приняли участие в военном параде, посвященном 100-летию провозглашения Первой Республики и победы в Сардарапатском сражении.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе ЮВО, у мемориального комплекса «Сардарапат» в одном строю прошли парадные расчеты силовых структур двух стран, после чего возложили цветы и венки к стеле погибшим воинам.

Подготовка военнослужащих базы по строевой подготовке в преддверии торжественных мероприятий проходила в течение месяца ежедневно на военном плацу военного городка Сиверский в Гюмрийском военном гарнизоне.

Совместно с представителями силовых структур Армении на мемориальном комплексе «Сардарапат» была проведена генеральная репетиция под руководством командира соединения полковника Владимира Елканова и командующего объединенной группировкой войск (сил) генерал-майора Тиграна Парваняна.

Завершились торжественные мероприятия в Закавказье праздничным концертом для ветеранов Великой Отечественной войны, военнослужащих и членов их семей, а также посещением музея армянской этнографии и истории освободительной борьбы.

В военном параде, посвященном 100-летию провозглашения Первой Республики и победе в Сардарапатском сражении приняли участие около 200 военнослужащих российской военной базы от Гюмрийского и Ереванского военных гарнизонов.

В мае 1918 года армянский народ одержал героические победы над вторгшимися в страну турецкими войсками под Сардарапатом, Баш-Апараном и Каракилисой. Именно эти победы позволили армянскому народу создать свое государство. В ознаменование победы, одержанной армянским народом в Сардарапатском сражении, на месте сражения были сооружены мемориальный комплекс «Сардарапат» и музей армянской этнографии и истории освободительной борьбы.