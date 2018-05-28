Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 28-05-18
ЕРЕВАН, 28 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 28 мая, курс доллара США не изменился и снова составил 482.76 драм. Курс евро не изменился и снова составил 565.36 драм. Курс российского рубля не изменился и снова составил 7.81 драм. Курс британского фунта не изменился и снова составил 644.63 драм.
ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:
Цена золота не изменилась и снова составила 20252.7 драм. Цена серебра не изменилась и снова составила 256.25 драм. Цена платины не изменилась и снова составила 14108.67 драм.
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