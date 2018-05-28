Азиатские индексы - 28-05-18

ТОКИО, 28 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 28 мая на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.13% и составил 22481.09 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.07% и составил 1770.42 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.20% и составил 3135.08 пункта, а HANG SENG вырос на 0.67% и составил 30792.26 пункта.