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Азиатские индексы - 28-05-18


ТОКИО, 28 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 28 мая на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.13% и составил 22481.09 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.07% и составил 1770.42 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.20% и составил 3135.08 пункта, а HANG SENG вырос на 0.67% и составил 30792.26 пункта.




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