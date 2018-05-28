Премьер-министр Армении принял заместителя помощника госсекретаря США

Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял заместителя помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Бриджит Бринк.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, в ходе встречи премьер-министр Пашинян отметил важность развития отношений с США и заявил, что правительство Армении заинтересовано в развитии сотрудничества во всех сферах, в том числе в политической, экономической областях, по укреплению демократии и прав человека и т.д. Никол Пашинян отметил, что борьба с коррупцией, проведение реформ в сфере управления, правовой системы являются приоритетом для нового руководства Армении.

Бриджит Бринк поздравила Пашиняна с избранием на должность премьер-министра Армении и направила поздравления по случаю 100-летия Первой Армянской Республики. Г-жа Бринк отметила, что в этот исторический для Армении период США готовы предпринять шаги для углубления и дальнейшего развития взаимного партнерства с Арменией.

«Соединенные Штаты являются и останутся сильным партнером правительства и народа Армении. Приветствуя вашу приверженность борьбе с коррупцией, мы будем поддерживать усилия Вашего правительства, направленные на создание равных правил игры на благо армянского народа и американских инвесторов», - сказала она.

Стороны также затронули переговорный процесс по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Премьер-министр Армении придал важность усилиям США, а также России и Франции в качестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ, направленных на мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта. Премьер-министр Пашинян подчеркнул приверженность Армении исключительно мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта и формированию атмосферы мира.

Стороны также обсудили вопросы, связанные с активизацией американских инвестиций в экономику Армении, дальнейшей активизации торговых связей и расширения двустороннего политического диалога.