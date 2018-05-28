Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан считает неприемлемым ни статус-кво, ни силовой вариант в карабахском урегулировании. Об этом он сказал в заявлении для СМИ после встречи с министром иностранных дел ИД РА Зограбом Мнацаканяном, состоявшейся в Ереване 28 мая.

«Как сопредседатель Минской группы ОБСЕ, Франция занимает свое место в этом вопросе и решительно настроена на продолжение этой роли. В карабахском урегулировании неприемлемы ни статус-кво, ни силовой вариант, вопрос нужно решать прагматически», - как передает Арменпресс, сказал глава внешнеполитического ведомства Франции.

Министр иностранных дел ИД РА Зограб Мнацаканян отметил, что Армения считает важными усилия Франции, прилагаемые совместно с другими сопредседателями Минской группы ОБСЕ – Россией и США, для урегулирования карабахского конфликта.

«Мы еще раз подтверждаем приверженность Армении исключительно мирному урегулированию проблемы НКР. Мы с моим коллегой единодушны во мнении, что для достижения успеха в этом вопросе важно создание атмосферы, нацеленной на мир», - сказал министр ИД РА.

Министр иностранных дел Франции Жан-ИвЛеДриан посетил Цицернакаберд, где почтил память жертв Геноцида армян, а также сделал запись в Книге почетных гостей.

Он посетил также Мемориал битвы при горе Муса, открытие которого – одно из важнейших проявлений армяно-французской дружбы. Он открыт в знак вековой армяно-французской службы и в память о Французском флоте — исторического эпизода в истории Армении, когда моряки подоспели на помощь армянам в трудный для них момент.

Предстоят также встречи Жан-Ива Ле Дриана с президентом Армении Арменом Саркисяном и премьер-министром НиколомПашиняном.