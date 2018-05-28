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Жан-Ив Ле Дриан считает неприемлемым ни статус-кво, ни силовой вариант в карабахском урегулировании


Министр  иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан считает неприемлемым ни статус-кво, ни силовой  вариант в  карабахском урегулировании. Об этом он сказал в  заявлении для  СМИ после встречи с министром  иностранных дел ИД РА  Зограбом Мнацаканяном, состоявшейся в Ереване 28 мая.  

«Как сопредседатель Минской группы  ОБСЕ, Франция занимает свое  место в этом вопросе и решительно настроена на продолжение этой  роли. В  карабахском урегулировании неприемлемы ни статус-кво, ни силовой  вариант, вопрос нужно решать прагматически», - как  передает Арменпресс, сказал глава внешнеполитического ведомства Франции.

Министр иностранных дел ИД РА  Зограб Мнацаканян  отметил, что Армения считает важными усилия Франции, прилагаемые  совместно с другими сопредседателями Минской группы ОБСЕ – Россией и США, для урегулирования карабахского конфликта.

«Мы  еще раз подтверждаем  приверженность Армении исключительно мирному  урегулированию проблемы НКР. Мы  с моим коллегой единодушны во мнении, что для  достижения успеха в этом вопросе важно создание атмосферы, нацеленной  на мир», - сказал министр ИД РА.

Министр  иностранных дел Франции Жан-ИвЛеДриан посетил Цицернакаберд, где  почтил память жертв Геноцида армян, а также сделал запись в Книге  почетных гостей.

Он посетил также Мемориал битвы при горе  Муса, открытие которого – одно из важнейших проявлений армяно-французской дружбы.  Он открыт в знак вековой армяно-французской службы и в память о Французском флоте  — исторического эпизода в истории Армении, когда  моряки подоспели на  помощь армянам в  трудный для  них момент.

Предстоят также встречи Жан-Ива Ле Дриана с президентом Армении Арменом Саркисяном и премьер-министром НиколомПашиняном.

 

 




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