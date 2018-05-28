Армения готова создать наиболее благоприятные условия для новых французских инвесторов. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил министр иностранных дел Зограб Мнацаканян по итогам встречи с министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом.

"Французские компании сделали значительные инвестиции в экономику Армении, и мы готовы создать наиболее благоприятные условия для новых французских инвесторов.

Мы действительно уделили большое внимание этим вопросам. Наш общий интерес - видеть более ощутимые результаты в торгово-экономическом и инвестиционном сотрудничестве между Арменией и Францией. Я думаю, что предпосылки для этого есть. Но, естественно, я не буду забегать вперед. Главное не говорить об этом, а увидеть и сразу же воспользоваться ими. Мы считаем, что скоро это будет иметь свое объективное и практическое выражение”, - отметил министр.

Мнацаканян отметил важность подписанного соглашения о создании и деятельности в Армении Французского агентства развития (AFD) и Компании по содействию экономическому сотрудничеству (Proparco).