Армения готова создать наиболее благоприятные условия для новых французских инвесторов
Армения готова создать наиболее благоприятные условия для новых французских инвесторов. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил министр иностранных дел Зограб Мнацаканян по итогам встречи с министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом.
"Французские компании сделали значительные инвестиции в экономику Армении, и мы готовы создать наиболее благоприятные условия для новых французских инвесторов.
Мы действительно уделили большое внимание этим вопросам. Наш общий интерес - видеть более ощутимые результаты в торгово-экономическом и инвестиционном сотрудничестве между Арменией и Францией. Я думаю, что предпосылки для этого есть. Но, естественно, я не буду забегать вперед. Главное не говорить об этом, а увидеть и сразу же воспользоваться ими. Мы считаем, что скоро это будет иметь свое объективное и практическое выражение”, - отметил министр.
Мнацаканян отметил важность подписанного соглашения о создании и деятельности в Армении Французского агентства развития (AFD) и Компании по содействию экономическому сотрудничеству (Proparco).