Землетрясение магнитудой 5,1 произошло на севере Монголии

Землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировано в северной части Монголии в 436 км к юго-востоку от Кызыла (Тува), сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU, по данным оперативной обработки филиала, эпицентр произошедшего в 12:37 по московскому времени во вторник землетрясения имел координаты 50.09 градуса северной широты и 100.22 градуса восточной долготы, примерно в 140 км от границы с Россией.

По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "очень сильное".

Землетрясения, в том числе достаточно сильные, периодически происходят в районах Монголии, граничащих с Тувой, Республикой Алтай и западной частью Бурятии.