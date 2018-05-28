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Макрон посетит Армению осенью — Жан-Ив Ле Дриан считает этот визит важным для двусторонних отношений


Франция и впредь останется рядом с Арменией, помогая ей строить демократию. Об этом сказал министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан во время совместной  пресс-конференции с министром ИД РА  ЗограбомМнацаканяном, состоявшейся в Ереване 28 мая.  

«Выбор даты моего визита  в Армению не  случаен – я нахожусь здесь в День независимости Первой республики Армения. Это свидетельствует о том, насколько широки отношения  Франциис Арменией. Я чрезвычайно тронут и взволнован несколькими посещениями сегодня утром. Я был в Мемориале жертв  Геноцида в Цицернакаберде, затем в Мусалере, где был открыт памятник-родник в знак вековой армяно-французской службы и в память о Французском флоте  —исторического эпизода в истории Армении, когда  моряки подоспели на  помощь армянам в  трудный для  них момент», - как  передает Арменпресс, сказал Жан-Ив Ле Дриан.

Он также отметил, что Армения переживает поворотный момент своей истории.    

«Хочу приветствовать  тот дух ответственности и диалога, который проявили политические силы, армянский народ, что позволило избрать нового главу правительства. Я рад, что являюсь первым ответственным политическим лицом высокого уровня, который встречается с новым руководством Армении. Франция и впредь останется рядом с Арменией, помогая ей строить демократию. Мы  связаны  давними отношениями, но, на наш взгляд, недостаточными – по сравнению с политическим диалогом. Мы  готовы подвергнуть наши отношения маневрам. Мы  подписали межправительственное соглашение, призванное  активизировать наше  сотрудничество с Агентством развития  Франции», -  сказал министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.

ЛеДриан сообщил, что президент Франции Эммануэль Макрон  посетит Армению осенью. Жан-ИвЛеДриан подчеркнул, что считает этот визит важным для двусторонних отношений. Он посчитал важным и предстоящий в Армении саммит Франкофонии, в рамках которого в Ереван прибудут многочисленные  делегации из разных стран.

«Мы  обсудили с министром Мнацаканяном взаимоотношения  Армения-Евросоюз. Должен сказать, Франция  весьма  активно вовлечена в этот процесс, подписанное  соглашение полностью комплементировано с другими международными  обязательствами Армении», — сказал Ле Дриан.

Министр  иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан посетил Цицернакаберд, где  почтил память жертв Геноцида армян, а также сделал запись в Книге  почетных гостей.

Он посетил также Мемориал битвы при горе  Муса, открытие которого – одно из важнейших проявлений армяно-французской дружбы.  Он открыт в знак вековой армяно-французской службы и в память о Французском флоте  — исторического эпизода в истории Армении, когда  моряки подоспели на  помощь армянам в  трудный для  них момент

Предстоят также встречи Жан-Ива Ле Дриана с президентом Армении Арменом Саркисяном и премьер-министром НиколомПашиняном.

 




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