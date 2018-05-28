Макрон посетит Армению осенью — Жан-Ив Ле Дриан считает этот визит важным для двусторонних отношений

Франция и впредь останется рядом с Арменией, помогая ей строить демократию. Об этом сказал министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан во время совместной пресс-конференции с министром ИД РА ЗограбомМнацаканяном, состоявшейся в Ереване 28 мая.

«Выбор даты моего визита в Армению не случаен – я нахожусь здесь в День независимости Первой республики Армения. Это свидетельствует о том, насколько широки отношения Франциис Арменией. Я чрезвычайно тронут и взволнован несколькими посещениями сегодня утром. Я был в Мемориале жертв Геноцида в Цицернакаберде, затем в Мусалере, где был открыт памятник-родник в знак вековой армяно-французской службы и в память о Французском флоте —исторического эпизода в истории Армении, когда моряки подоспели на помощь армянам в трудный для них момент», - как передает Арменпресс, сказал Жан-Ив Ле Дриан.

Он также отметил, что Армения переживает поворотный момент своей истории.

«Хочу приветствовать тот дух ответственности и диалога, который проявили политические силы, армянский народ, что позволило избрать нового главу правительства. Я рад, что являюсь первым ответственным политическим лицом высокого уровня, который встречается с новым руководством Армении. Франция и впредь останется рядом с Арменией, помогая ей строить демократию. Мы связаны давними отношениями, но, на наш взгляд, недостаточными – по сравнению с политическим диалогом. Мы готовы подвергнуть наши отношения маневрам. Мы подписали межправительственное соглашение, призванное активизировать наше сотрудничество с Агентством развития Франции», - сказал министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.

ЛеДриан сообщил, что президент Франции Эммануэль Макрон посетит Армению осенью. Жан-ИвЛеДриан подчеркнул, что считает этот визит важным для двусторонних отношений. Он посчитал важным и предстоящий в Армении саммит Франкофонии, в рамках которого в Ереван прибудут многочисленные делегации из разных стран.

«Мы обсудили с министром Мнацаканяном взаимоотношения Армения-Евросоюз. Должен сказать, Франция весьма активно вовлечена в этот процесс, подписанное соглашение полностью комплементировано с другими международными обязательствами Армении», — сказал Ле Дриан.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан посетил Цицернакаберд, где почтил память жертв Геноцида армян, а также сделал запись в Книге почетных гостей.

Он посетил также Мемориал битвы при горе Муса, открытие которого – одно из важнейших проявлений армяно-французской дружбы. Он открыт в знак вековой армяно-французской службы и в память о Французском флоте — исторического эпизода в истории Армении, когда моряки подоспели на помощь армянам в трудный для них момент

Предстоят также встречи Жан-Ива Ле Дриана с президентом Армении Арменом Саркисяном и премьер-министром НиколомПашиняном.