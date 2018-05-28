Министр иностранных дел Армении принял   заместителя помощника госсекретаря США

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян 28 мая принял заместителя заместителя помощника США по вопросам Европы и Евразии Бриджит Бринк.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МИД Армении, в ходе встречи Мнацаканян отметил, что Армения придает большое значение всестороннему сотрудничеству с США, заявив, что Армения планирует продолжить развитие армяно-американского дружественного партнерства.

Бриджит Бринк поблагодарила за прием и поздравила министра Мнацанакяна с назначением, а также направила свои пожелания по случаю 100-летия Первой Армянской Республики. Она выразила готовность предпринять совместные шаги с новым правительством Армении, направленные на углубление двусторонних отношений.

Стороны согласились, что высокопоставленные визиты дают хорошую возможность обсудить вопросы повестки дня отношений между двумя странами, совместные шаги, направленные на дальнейшее усиление и углубление взаимного партнерства.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями о расширении двустороннего политического диалога, дальнейшем укреплении торговых связей. В этом контексте они особо подчеркнули эффективную деятельность Армяно-американского совета по торговле и инвестициям и армяно-американской межправительственной комиссии.

В повестку дня встречи также был включен ряд международных и региональных вопросов.

Глава МИД Армении придал большое значение усилиям США вместе с Россией и Францией в качестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ, направленным на мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта, и подтвердил приверженность Армении исключительно мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта. В этом контексте собеседники подчеркнули необходимость создания и укрепления атмосферы мира.