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Министр ИД РА назвал отношения между Арменией и Францией уникальными


Глава внешнеполитического ведомства Армении ЗограбМнацаканян считает встречу  с французским коллегой деловой и эффективной. Об этом он сказал в  заявлении для  СМИ после ереванской встречи с министром  иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом.

По его словам, особые отношения  Армении и Франции зиждутся на традиционно дружеских отношениях и взаимной  поддержке армянского и французского народов. 

«Знаменательно, что господин ЛеДриан посещает Армению после  внутриполитических перемен и формирования  нового правительства. Его визит имеет и другое значение: он проходит в  день, когда  мировое  армянство празднуют 100-летие Первой Республики Армения», - как  передает Арменпресс, сказал Зограб Мнацаканян.

Он отметил, что визит ЛеДриана весьма  насыщенный: еще до встречи с журналистами он успел посетить Цицернакаберд, где  почтил память жертв Геноцида армян, а также сделал запись в Книге  почетных гостей.

«Мы вместе  посетили Мемориал битвы при горе  Муса. Спасение  армян Мусалера – одно из важнейших проявлений армяно-французской дружбы. Честно говоря, это был чрезвычайно эмоциональный эпизод – мы  приобрели интересный опыт совместного переживания  эмоционального проявления», - сказал министр ИД РА.

Предстоят также встречи Жан-Ива ЛеДриана с президентом Армении Арменом Саркисяном и премьер-министром НиколомПашиняном.

 




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