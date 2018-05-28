Министр ИД РА назвал отношения между Арменией и Францией уникальными

Глава внешнеполитического ведомства Армении ЗограбМнацаканян считает встречу с французским коллегой деловой и эффективной. Об этом он сказал в заявлении для СМИ после ереванской встречи с министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом.

По его словам, особые отношения Армении и Франции зиждутся на традиционно дружеских отношениях и взаимной поддержке армянского и французского народов.

«Знаменательно, что господин ЛеДриан посещает Армению после внутриполитических перемен и формирования нового правительства. Его визит имеет и другое значение: он проходит в день, когда мировое армянство празднуют 100-летие Первой Республики Армения», - как передает Арменпресс, сказал Зограб Мнацаканян.

Он отметил, что визит ЛеДриана весьма насыщенный: еще до встречи с журналистами он успел посетить Цицернакаберд, где почтил память жертв Геноцида армян, а также сделал запись в Книге почетных гостей.

«Мы вместе посетили Мемориал битвы при горе Муса. Спасение армян Мусалера – одно из важнейших проявлений армяно-французской дружбы. Честно говоря, это был чрезвычайно эмоциональный эпизод – мы приобрели интересный опыт совместного переживания эмоционального проявления», - сказал министр ИД РА.

Предстоят также встречи Жан-Ива ЛеДриана с президентом Армении Арменом Саркисяном и премьер-министром НиколомПашиняном.