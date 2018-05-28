В Москве состоятся мероприятия, посвященные 100-летию Первой республики Армения

В рамках мероприятий, посвященных 100-летию Первой республики Армения, 10 июня в Москве, в саду Эрмитаж состоится большой концерт.

В беседе с Арменпресс об этом сообщил пресс-секретарь посольства РА в РФ Левон Торгомян.

На концерт приглашены высокопоставленные лица.

«Посольством Армении в России, а также общественными организациями запланировано проведение ряда мероприятий, посвященных 100-летию Первой республики Армения и 2800-летию основания Еревана», - сообщил Торгомян.

28 мая Армения и мировоеармянство празднуют 100-летие Первой Республики Армения и исторической победы в Сардарапатском сражении – День Республики.

28 мая 1918г. с победой в Каракилисе, Баш-Апаране и Сардарапате была восстановлена независимость армянского народа, которая была потеряна 9 веков назад.