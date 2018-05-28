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В Москве состоятся мероприятия, посвященные 100-летию Первой республики Армения


В рамках  мероприятий, посвященных  100-летию Первой республики Армения, 10 июня в Москве, в саду Эрмитаж состоится большой  концерт.

В беседе с Арменпресс об этом сообщил пресс-секретарь посольства РА  в РФ Левон Торгомян.

На концерт приглашены  высокопоставленные лица.

«Посольством Армении в  России, а также общественными организациями запланировано проведение  ряда мероприятий, посвященных 100-летию Первой республики Армения и 2800-летию основания  Еревана», - сообщил Торгомян.

28 мая Армения и мировоеармянство празднуют 100-летие Первой Республики Армения и исторической победы в  Сардарапатском сражении – День Республики.

28 мая 1918г. с победой в  Каракилисе, Баш-Апаране и Сардарапате была восстановлена независимость армянского народа, которая была потеряна 9 веков назад.

 




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