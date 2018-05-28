Время в Ереване: 11:07:36,   28 Май

Элтон Джон сделал в Instagram запись об Армении


Мировая звезда Элтон Джон сделал в Instagram запись о своем визите в Армению. «Даже недруг не  сможет уничтожить ту любовь, которую мы  сегодня почувствовали в  Армении», - как передает Арменпресс, написал певец.

Запись сопровождает фото армянского триколора в виде сердца. 

Известный британский певец и композитор Элтон Джон прибыл в Армению 26 мая по приглашению президента  Армена Саркисяна.

27 мая президент Армении Армен Саркисян, британский музыкант Элтон Джон и  директор фонда StarkeyTechnologies  Уильям Остин в фонде «Ереван, любовь моя» участвовал в мероприятии, посвященном детям, имеющим   проблемы со здоровьем.

В  рамках  акции «Ереван, любовь моя» в детском  реабилитационном центре  «Айк и Эльза Титизян» детям разного возраста из разныхобластей Армении и Арцаха, имеющим проблемы  со слухом, было подарено 100 слуховых аппаратов.

В течение  трехдневной благотворительной  акции фонд StarkeyHearingTechnologies подарит 2500 слуховых аппаратов как  детям, так  и взрослым.

Элтон Джон был принят в резиденции президента Армении.

Вечером он  ужинал с президентом РА Арменом Саркисяном и премьер-министром НиколомПашиняном.

 




Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации