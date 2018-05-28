Элтон Джон сделал в Instagram запись об Армении

Мировая звезда Элтон Джон сделал в Instagram запись о своем визите в Армению. «Даже недруг не сможет уничтожить ту любовь, которую мы сегодня почувствовали в Армении», - как передает Арменпресс, написал певец.

Запись сопровождает фото армянского триколора в виде сердца.

Известный британский певец и композитор Элтон Джон прибыл в Армению 26 мая по приглашению президента Армена Саркисяна.

27 мая президент Армении Армен Саркисян, британский музыкант Элтон Джон и директор фонда StarkeyTechnologies Уильям Остин в фонде «Ереван, любовь моя» участвовал в мероприятии, посвященном детям, имеющим проблемы со здоровьем.

В рамках акции «Ереван, любовь моя» в детском реабилитационном центре «Айк и Эльза Титизян» детям разного возраста из разныхобластей Армении и Арцаха, имеющим проблемы со слухом, было подарено 100 слуховых аппаратов.

В течение трехдневной благотворительной акции фонд StarkeyHearingTechnologies подарит 2500 слуховых аппаратов как детям, так и взрослым.

Элтон Джон был принят в резиденции президента Армении.

Вечером он ужинал с президентом РА Арменом Саркисяном и премьер-министром НиколомПашиняном.