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Президент Литвы пожелала Армении и Армену Саркисяну продолжительного мира и успехов


Президент Литвы Далия Грибаускайте поздравила президента  Армении  Армена Саркисяна по случаю 100-летия Первой республики Армения.

Как передает Арменпресс, президент Литвы на своем официальном сайте  отметила, что Литва и Армения  в  этом году отмечают 100 лет независимости.  

«Знаменательно, что в течение  последних десятилетий наши страны  приложили немало усилий на пути создания сильного государства и открытого общества. Надеюсь, этот важный юбилей останется в Армении как источник вдохновения и смелости на пути             продолжающихся важных реформ, укрепления независимости и консолидации демократического общества, а также расширения  прав граждан Армении – создавая новые  возможности для  процветания  граждан и страны», - говорится в послании. 

Госпожа Грибаускайте выразила уверенность, что Литва и Евросоюз останутся близкими партнерами Армении, с которой  предполагаетсярасширение диалога, основанного на взаимном понимании и уважении.

Далия Грибаускайте пожелала Армении и Армену Саркисяну  продолжительногомира, процветания иуспехов.

 




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