Президент Литвы пожелала Армении и Армену Саркисяну продолжительного мира и успехов

Президент Литвы Далия Грибаускайте поздравила президента Армении Армена Саркисяна по случаю 100-летия Первой республики Армения.

Как передает Арменпресс, президент Литвы на своем официальном сайте отметила, что Литва и Армения в этом году отмечают 100 лет независимости.

«Знаменательно, что в течение последних десятилетий наши страны приложили немало усилий на пути создания сильного государства и открытого общества. Надеюсь, этот важный юбилей останется в Армении как источник вдохновения и смелости на пути продолжающихся важных реформ, укрепления независимости и консолидации демократического общества, а также расширения прав граждан Армении – создавая новые возможности для процветания граждан и страны», - говорится в послании.

Госпожа Грибаускайте выразила уверенность, что Литва и Евросоюз останутся близкими партнерами Армении, с которой предполагаетсярасширение диалога, основанного на взаимном понимании и уважении.

Далия Грибаускайте пожелала Армении и Армену Саркисяну продолжительногомира, процветания иуспехов.