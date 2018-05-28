К Майским праздникам прибавился еще один, еще одно пробуждение — Сейран Оганян

Армения живет в новой реальности, сложилась новая атмосфера, и это будет способствовать развитию и прогрессу.

Об этом в беседе с журналистами во время праздничных мероприятий в МемориалеСардарапата по случаю 100-летия Первой республики Армениязаявил экс-министр обороны РА Сейран Оганян.

«Пользуясь случаем, хочу поздравить нас всех с Днем Первой республики. Этот день символичен тем, что мы продолжаем творить нашу историю, что к Майским праздникам прибавился еще один, еще одно пробуждение. Мы сумели доказать, в течение всей нашей истории мы обеспечивали свое развитие путем борьбы. Сегодня мы живем в своем государстве,в новой реальности, сложилась новая атмосфера, и это однозначно будет способствовать развитию и прогрессу», — как передает Арменпресс, сказал Оганян.

На вопрос, вернется ли он в активную политику, Оганян ответил: он сообщит, если в этом будет необходимость.

Сейран Оганян занимал пост министра обороны Армении в 2008-2016 годах.