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К Майским праздникам прибавился еще один, еще одно пробуждение — Сейран Оганян


Армения  живет в  новой реальности, сложилась новая атмосфера, и это будет способствовать развитию и прогрессу.

Об этом в беседе с журналистами во время праздничных мероприятий в МемориалеСардарапата по случаю 100-летия Первой республики Армениязаявил экс-министр обороны РА Сейран Оганян.

«Пользуясь случаем, хочу поздравить нас всех с Днем Первой республики. Этот день символичен тем, что мы  продолжаем творить нашу историю, что к Майским праздникам прибавился еще один, еще одно пробуждение. Мы  сумели доказать, в  течение  всей нашей  истории мы  обеспечивали свое развитие путем борьбы. Сегодня мы  живем в своем государстве,в  новой реальности, сложилась новая атмосфера, и это однозначно  будет способствовать развитию и прогрессу», — как  передает Арменпресс, сказал Оганян.

На вопрос, вернется ли он в активную политику, Оганян ответил: он сообщит, если в этом будет необходимость.

Сейран Оганян занимал пост министра обороны Армении в 2008-2016 годах.

 




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