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Наш народ надеется на себя, а не на других – Пашинян называет формулу Сардарапатской и сегодняшних побед


Формула  побед армянского народа – полагаться на собственные силы и веритьв победу.

Как  передает Арменпресс, во время праздничных мероприятий в Мемориале Сардарапата по случаю 100-летия Первой республики Армения так заявил премьер-министр Никол Пашинян. По его словам, народ побеждал каждый раз, когда верил в победу и переполнялся решимостью победить.

«Мы побеждали и будем побеждать каждый раз, когда решим победить и будем полагаться на себя, а не  на других – когда не будем сникать перед трудностями, а будем любить, бесконечно любить родину  и друг друга, не  будем навязывать собственные  интересы собственному  народу  и государству, когда каждый из нас будет осознавать, что в своей собственной  стране он хозяин, а не подчиненный», - сказал премьер.

Он подчеркнул, что чувство хозяинаесть не  только право, но и обязанность – относиться к каждому  уголку родины  и каждому  гражданину с уважением и достоинством.  

«Именно так  спустя 100 лет после  Сардарапата армянский народ победил в апреле-мае 2018г, установив свою власть в своей собственной  стране. Эта  победа также  казалась невозможной. Многие  и сегодня задаются вопросом – как это получилось и почему. Ответ прост: армянский народ надеялся не  на других, а на  себя, он поверил в  себя, поверил в свою силу  и свое  будущее. Народ должен был победить, ибо в  его жилах течет кровь героев Сардарапата и Баш-Апарана – кровь АрамаМанукяна, кровь ТовмасаНазарбекяна, кровь МовсесаСиликяна, кровь Даниела Бек-Пирумова», - сказал Никол Пашинян.

По его словам, просуществовавшая чуть более 2 лет Первая республика заложила основу для  создания  Третьей республики, поскольку именно благодаря  ей Армения вошла в состав СССР как полноправнаясоюзная республика.

«Благодаря  этому  Армения смогла без потрясений выйти из состава СССР и получить статус международно признанного государства. Создание  Первой республики  увенчалось провозглашением Третьей республики, ознаменовалось победой  нашего народа в Арцахской войне, прославилось ненасильственной бархатной  революцией», - сказал премьер.

Первая Республика Армения была провозглашена 28 мая  1918г.  в результате  исторической победы в  сражениях в  Сардарапате, Баш-Апаране, Каракилисе.

 




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