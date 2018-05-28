Наш народ надеется на себя, а не на других – Пашинян называет формулу Сардарапатской и сегодняшних побед

Формула побед армянского народа – полагаться на собственные силы и веритьв победу.

Как передает Арменпресс, во время праздничных мероприятий в Мемориале Сардарапата по случаю 100-летия Первой республики Армения так заявил премьер-министр Никол Пашинян. По его словам, народ побеждал каждый раз, когда верил в победу и переполнялся решимостью победить.

«Мы побеждали и будем побеждать каждый раз, когда решим победить и будем полагаться на себя, а не на других – когда не будем сникать перед трудностями, а будем любить, бесконечно любить родину и друг друга, не будем навязывать собственные интересы собственному народу и государству, когда каждый из нас будет осознавать, что в своей собственной стране он хозяин, а не подчиненный», - сказал премьер.

Он подчеркнул, что чувство хозяинаесть не только право, но и обязанность – относиться к каждому уголку родины и каждому гражданину с уважением и достоинством.

«Именно так спустя 100 лет после Сардарапата армянский народ победил в апреле-мае 2018г, установив свою власть в своей собственной стране. Эта победа также казалась невозможной. Многие и сегодня задаются вопросом – как это получилось и почему. Ответ прост: армянский народ надеялся не на других, а на себя, он поверил в себя, поверил в свою силу и свое будущее. Народ должен был победить, ибо в его жилах течет кровь героев Сардарапата и Баш-Апарана – кровь АрамаМанукяна, кровь ТовмасаНазарбекяна, кровь МовсесаСиликяна, кровь Даниела Бек-Пирумова», - сказал Никол Пашинян.

По его словам, просуществовавшая чуть более 2 лет Первая республика заложила основу для создания Третьей республики, поскольку именно благодаря ей Армения вошла в состав СССР как полноправнаясоюзная республика.

«Благодаря этому Армения смогла без потрясений выйти из состава СССР и получить статус международно признанного государства. Создание Первой республики увенчалось провозглашением Третьей республики, ознаменовалось победой нашего народа в Арцахской войне, прославилось ненасильственной бархатной революцией», - сказал премьер.

Первая Республика Армения была провозглашена 28 мая 1918г. в результате исторической победы в сражениях в Сардарапате, Баш-Апаране, Каракилисе.