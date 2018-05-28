Перед законом все должны быть равны – приоритет начальника полиции РА

В Республике Армения должен править закон – и не на словах, а на деле.

Так заявил в беседе с журналистами в Сардарапатском мемориале начальник полиции РА Валерий Осипян в ответ на вопрос о приоритетах его ведомства.

«Должно быть верховенство закона, и перед ним должны быть равны все», - как передает Арменпресс, сказал Валерий Осипян.

По предложению премьер-министра РА 10 мая указом президента РА Армена Саркисяна Валерий Осипян был назначен начальником полиции РА.