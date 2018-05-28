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Перед законом все должны быть равны – приоритет начальника полиции РА


В Республике Армения должен править закон – и не  на  словах, а на деле.

Так  заявил в беседе с журналистами в Сардарапатском мемориале начальник полиции РА Валерий  Осипян в ответ на вопрос о приоритетах его ведомства.

«Должно быть верховенство закона, и перед ним должны быть равны все», - как  передает Арменпресс, сказал Валерий  Осипян.

По предложению премьер-министра РА  10 мая  указом президента РА Армена Саркисяна Валерий  Осипян был назначен начальником полиции РА.




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