Перед законом все должны быть равны – приоритет начальника полиции РА
В Республике Армения должен править закон – и не на словах, а на деле.
Так заявил в беседе с журналистами в Сардарапатском мемориале начальник полиции РА Валерий Осипян в ответ на вопрос о приоритетах его ведомства.
«Должно быть верховенство закона, и перед ним должны быть равны все», - как передает Арменпресс, сказал Валерий Осипян.
По предложению премьер-министра РА 10 мая указом президента РА Армена Саркисяна Валерий Осипян был назначен начальником полиции РА.
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