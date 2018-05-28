Время гордиться и извлекать уроки – депутаты о фундаментальном значении Первой республики

Депутаты НС РА отмечают фундаментальное значение Первой республики в истории армянского народа, доказавшей, что армянский народ готов пожертвовать жизнью ради независимости, что и привело к тому, что сегодня существуют два независимых армянских государства.

Руководитель фракции РПА в НС РА Ваграм Багдасарян отметил: «Если б не было Сардарапата, Каракилисы и Баш-Апарана, мы могли бы потерять и наш национальный блик. Мир наконец понял, что ради независимости армянский народ готов пожертвовать собой. Не случайно, что начавшееся в 1988г. году движение было то же вдохновение, что и в дни становления Первой республики. В результате сегодня мы имеем два армянских государства».

В беседе с Арменпресс, размышляя о роли и значении Первой республики в историиармянства, член фракции «Елк» Эдмон Марукян подчеркнул, что Первая республика имела фундаментальное значение.

«Не будь Первой республики, мы бы не имели возможности говорить о Второй и Третьей. Стало быть, наша память имеет институциональный характер. Думаю, Первая республика была периодом, дающим нам право гордиться и извлекать уроки», - сказал Марукян.

28 мая Армения и мировоеармянство празднуют 100-летие Первой Республики Армения и исторической победы в Сардарапатском сражении – День Республики.

28 мая 1918г. с победой в Каракилисе, Баш-Апаране и Сардарапате была восстановлена независимость армянского народа, которая была потеряна 9 веков назад.

100 лет назад недалеко от Еревана народ, только что переживший геноцид, встал против врага – на защиту последней пяди родной земли, во имя существования самого народа. Сардарапатское сражение стало решающим и судьбоносным для Армении. На эту битву встал весь народ. Вместе с воинами плечо к плечу сражались старики, женщины, дети.

Этой битвой, этой победой над турецким войском армяне остановили турецкое вторжение в Закавказье и спасти Армению от полного уничтожения. 28 мая в Тбилиси, после падения Закавказской демократической федеративной республики, Армянский национальный совет провозгласил Республику Армения.