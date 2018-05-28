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Время гордиться и извлекать уроки – депутаты о фундаментальном значении Первой республики


Депутаты НС РА отмечают  фундаментальное значение Первой республики в  истории армянского народа, доказавшей, что   армянский народ готов пожертвовать жизнью ради независимости, что и привело к  тому, что сегодня существуют два независимых армянских государства.  

Руководитель фракции РПА  в  НС РА Ваграм Багдасарян отметил: «Если б не  было Сардарапата, Каракилисы и Баш-Апарана, мы  могли бы потерять и наш национальный блик. Мир наконец понял, что ради независимости армянский народ готов  пожертвовать собой. Не случайно, что начавшееся в 1988г. году движение было то же вдохновение, что и в  дни становления  Первой республики. В результате сегодня мы  имеем два армянских государства».

В беседе с Арменпресс, размышляя о роли и значении Первой республики в историиармянства, член фракции «Елк» Эдмон Марукян подчеркнул, что Первая республика имела фундаментальное значение.

«Не будь Первой республики, мы  бы  не имели возможности говорить о Второй и Третьей. Стало быть, наша память имеет институциональный характер. Думаю, Первая республика была периодом, дающим нам право  гордиться и извлекать уроки», - сказал Марукян.

 

28 мая Армения и мировоеармянство празднуют 100-летие Первой Республики Армения и исторической победы в  Сардарапатском сражении – День Республики.

28 мая 1918г. с победой в  Каракилисе, Баш-Апаране и Сардарапате была восстановлена независимость армянского народа, которая была потеряна 9 веков назад.

100 лет назад недалеко от Еревана народ, только что переживший геноцид, встал против  врага – на защиту  последней пяди родной  земли, во имя существования  самого народа. Сардарапатское  сражение  стало решающим и судьбоносным для Армении. На эту  битву встал весь народ. Вместе  с воинами плечо к плечу  сражались старики, женщины, дети.  

Этой  битвой, этой  победой над турецким войском армяне остановили турецкое  вторжение в Закавказье и спасти Армению от полного уничтожения. 28 мая в Тбилиси, после  падения Закавказской демократической федеративной  республики, Армянский национальный совет  провозгласил Республику Армения.




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