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Сто лет назад в этот день возродилась армянская государственность – послание Ара Баблояна


Спикер НС РА Ара Баблоян направил поздравительное  послание по случаю 100-летия  Первой республики Армения.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата НС РА, в послании говорится:

«Дорогие  соотечественники

Поздравляю нас всех с праздником Республики, с 100-летним юбилеем  Майских побед и восстановления  независимости.

Сто лет назад в этот день возродилась армянская государственность. Спасшийся от геноцида народ собрал все  свои силы на защиту последней пяди своей земли и повернул ход истории. Всенародные майские  сражения  увенчались славной Сардарапатской победой и стали фундаментом, на которой была провозглашена Первая республика Армения. 

Сто лет назад  на политической карте мира вновь появилась АРМЕНИЯ. Право на это завоевали кадровые армянские  военнослужащие, западное  и кавказское  армянство, арцахские  воины  и армянское  духовенство. Они завещали потомкам ценностную систему, зиждущуюся на незыблемости государственности и веры в силу армянства.

В сложнейших историко-политических условиях существование возрожденной  государственности оказалось недолгим. Но два снебольшим года ее существования  были достаточны, чтобы  обеспечить жизнь и безопасность народа, предпринять серьезные шаги к созданию вооруженных сил и возвращению государственной и общественной жизни в  нормальное  русло.

Первая республика Армения стала той основой, на которой была построена Советская Армения, а сегодня строят защищенную родину и свободное  общество Армения и Арцах. И это лучшее проявление почтения  тем, кто в  те  черные безнадежные дни подарили нам празник  28 мая.

Вновь поздравляю весь армянский народ с праздником, желаю мира, счастья, созидательного труда, решимости и воли к построению свободного государства».

 

 




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