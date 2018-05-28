Сто лет назад в этот день возродилась армянская государственность – послание Ара Баблояна

Спикер НС РА Ара Баблоян направил поздравительное послание по случаю 100-летия Первой республики Армения.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата НС РА, в послании говорится:

«Дорогие соотечественники

Поздравляю нас всех с праздником Республики, с 100-летним юбилеем Майских побед и восстановления независимости.

Сто лет назад в этот день возродилась армянская государственность. Спасшийся от геноцида народ собрал все свои силы на защиту последней пяди своей земли и повернул ход истории. Всенародные майские сражения увенчались славной Сардарапатской победой и стали фундаментом, на которой была провозглашена Первая республика Армения.

Сто лет назад на политической карте мира вновь появилась АРМЕНИЯ. Право на это завоевали кадровые армянские военнослужащие, западное и кавказское армянство, арцахские воины и армянское духовенство. Они завещали потомкам ценностную систему, зиждущуюся на незыблемости государственности и веры в силу армянства.

В сложнейших историко-политических условиях существование возрожденной государственности оказалось недолгим. Но два снебольшим года ее существования были достаточны, чтобы обеспечить жизнь и безопасность народа, предпринять серьезные шаги к созданию вооруженных сил и возвращению государственной и общественной жизни в нормальное русло.

Первая республика Армения стала той основой, на которой была построена Советская Армения, а сегодня строят защищенную родину и свободное общество Армения и Арцах. И это лучшее проявление почтения тем, кто в те черные безнадежные дни подарили нам празник 28 мая.

Вновь поздравляю весь армянский народ с праздником, желаю мира, счастья, созидательного труда, решимости и воли к построению свободного государства».