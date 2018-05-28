28 мая Президент Республики Арцах Бако Саакян направил поздравительное послание по случаю Дня Первой Армянской Республики.

Как сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, в послании говорится:

«Дорогие соотечественники!

От имени властей Республики Арцах и от себя лично сердечно поздравляю вас с Днем Первой Армянской Республики!

Майские победы 1918 года стали началом восстановления армянской государственности. На протяжении веков армянский народ подвергался насилию и резне, прошел через многие испытания, поскольку не имел государственности, жил под чужим игом.

И несмотря на то, что Первая Республика Армения просуществовала недолго, тем не менее она сыграла значительную роль в жизни нашего народа. Героизм отважных сынов армянского народа в Сардарапатском, Баш-Апаранском и Каракилисском сражениях доказал, что армянин может избежать резни, когда верит в собственные силы, когда берет в руки оружие и защищает собственную землю, когда един и непреклонен.

Армения, Арцах и Диаспора, храня дух героических сражений 1918 года, продолжают совместными усилиями защищать, укреплять и развивать две армянские республики, чтобы обустроилась армянская земля и будущее армянского народа было надежным и светлым.

Вновь поздравляю всех нас с государственным праздником и желаю мира, благополучия и всяческих благ!»