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Бако Саакян направил поздравительное послание по случаю Дня Первой Армянской Республики


28 мая Президент Республики Арцах Бако Саакян направил поздравительное послание по случаю Дня Первой Армянской Республики.
Как сообщили Арменпресс в  Главном информационном  управлении  аппарата президента Республики Арцах, в послании говорится: 
«Дорогие соотечественники!
От имени властей Республики Арцах и от себя лично сердечно поздравляю вас с Днем Первой Армянской Республики!
Майские победы 1918 года стали началом восстановления армянской государственности. На протяжении веков армянский народ подвергался насилию и резне, прошел через многие испытания, поскольку не имел государственности, жил под чужим игом.
И несмотря на то, что Первая Республика Армения просуществовала недолго, тем не менее она сыграла значительную роль в жизни нашего народа. Героизм отважных сынов армянского народа в Сардарапатском, Баш-Апаранском и Каракилисском сражениях доказал, что армянин может избежать резни, когда верит в собственные силы, когда берет в руки оружие и защищает собственную землю, когда един и непреклонен. 
Армения, Арцах и Диаспора, храня дух героических сражений 1918 года, продолжают совместными усилиями защищать, укреплять и развивать две армянские республики, чтобы обустроилась армянская земля и будущее армянского народа было надежным и светлым. 
Вновь поздравляю всех нас с государственным праздником и желаю мира, благополучия и всяческих благ!»

 

 




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